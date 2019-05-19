شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تكشف عن أول جهاز من إنتاجها لتشغيل الموسيقى فى السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سبوتيفاى"، أنها تختبر حاليا أول جهاز تابع لها لتشغيل المسارات الموسيقية فى السيارات، والذى يحمل اسم Car Thing، والذى سيتيح للمستخدمين التنقل بين المسارات الموسيقية المختلفة بشكل أسهل، إضافة إلى تمتعه بالذكاء الإصطناعى الذى يسمح له بمعرفة تفضيلات المستخدمين الموسيقية خلال القيادة.

وبحسب المدونة الرسمية لسبوتيفاى، فيعمل الجهاز عبر توصيله بمنفذ "الولاعة" الموجود بالسيارة بطريقة مشابهة لتوصيل شاحن الهاتف أو غيره من الملحقات بالسيارة، وعقب القيام بذلك يصبح الملحق الجديد متصل ويمكن إقرانه بالبلوتوث ليتم وصله بحساب سبوتيفاى للمستخدم والتنقل واختيار المقاطع الصوتية المختلفة التى يرغب المستخدم فى سماعها.

ويمتلك Car Thing شاشة دائرية صغيرة تعرض اسم المسار الموسيقى خلال تشغيله، كما يوجد على جانبه الأخر عددا من الأزرار الخاصة بعملية ضبط الجهاز قبل التشغيل، فيما كشفت الشركة أن هذا الجهاز الجديد متاح حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مجموعة معينة من مشتركيها.