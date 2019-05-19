تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط جوجل لتتبع الموقع والأنشطة من خلال ميزة Now Playing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مطوري XDA تعليمات برمجية في تحديث جديد لخدمات Pixel Ambient تشير إلى خطط جوجل لبدء تعقب موقع ونشاط المستخدم من خلال ميزة Now Playing.

تستعد شركة جوجل لتحديث ميزة Google Now Playing وفقاً لتسريبات جاءت عبر مطوري XDA، حيث رصدت تعليمات برمجية في التحديث رقم (1.0.229715350) في خدمات هواتف Pixel، يؤكد على أن ميزة Google Now Playing ستدعم تعقب موقع ونشاط المستخدم.

ولقد قدمت شركة جوجل ميزة Now Playing للمرة الأولى في هواتف Pixel 2، حيث تعمل هذه الميزة على الإستماع إلى الموسيقى المحيطة بالمستخدم وتمييزها ومقارنتها بقاعدة بيانات جوجل للأعاني الأكثر شعبية، ولقد قدمت جوجل تحديث لهذه الميزة مع إطلاق Pixel 3، حيث طورت الميزة لتعمل على حفظ وتخزين المسارات التي يتم التعرف عليها.

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يذكر أن الميزة الآن مازالت في مرحلة المعانية في الوقت الحالي، لذا لا يمكن التأكيد على وقت دفع هذا التحديث لميزة Now Playing على هواتف Pixel.

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