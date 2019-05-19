شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HP تستحوذ على شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة مقابل 1.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة HP العملاقة أنها استحوذت على شركة Cray المصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة، حيث أنهت الشركة صفقتها بمبلغ 1.3 مليار دولار لتعزز HP محاولة تواجدها فى الأوساط الأكاديمية والأقسام ومراكز البحوث الحكومية ، وذلك نظرا لأهمية أجهزة الكمبيوتر العملاقة، فضلا عن عقد شركة Cray عدداً من العقود المهمة مع الجهات الحكومية المختلفة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فستتيح عملية الاستحواذ توسيع عمل HP فى السوق التقنى، فضلا عن تزويد الشركات الأخرى بالمنتجات والحلول الخاصة بأجهزة الكمبيوتر العملاقة فى العديد من الدول، فيما أعلنت شركة AMD قبل فترة وجيزة عن عملها مع Cray لإنتاج أسرع كمبيوتر عملاق فى العالم لصالح مختبر أوك ريدج الحكومى التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

ويقع مقر شركة Cray بمدينة سياتل فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها مركز تصنيع مقره الولايات المتحدة ونحو 1300 موظف حول العالم، ولقد حققت 456 مليون دولار من العائدات فى السنة المالية الأخيرة، فيما تستطيع أنظمة الحوسبة الفائقة Cray التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة والنمذجة المتقاربة والمحاكاة والذكاء الاصطناعى وأعباء عمل التحليلات.