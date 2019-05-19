شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلوث الهواء يقتل 20 ألف سنويا فى غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن حوالى 20 ألف مواطن يموتون سنويا فى غانا بسبب التعرض لتلوث الهواء في البلاد.



وكشف آبا- ساربونج نائب المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة عن أنه من بين هذا الرقم توفى 2800 شخص تقريبا في منطقة العاصمة الكبرى أكرا ، ويتوقع أن يزيد العدد إلى حوالي 4600 مواطن بحلول عام 2030 .



وقال ساربونج - فى مؤتمر صحفي: "تحتل أمراض الجهاز التنفسي السفلي المرتبة الثانية بعد الإصابة بالملاريا بين أكثر 10 أمراض في غانا"، مشيرا إلى التعاون بين وكالة حماية البيئة ومجلس العاصمة أكرا بشأن وضع خريطة طريق لتحسين نوعية الهواء.

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وأوضح أن التكلفة الاقتصادية المقدرة لأفريقيا وحدها من تلوث الهواء الداخلي والخارجي اقتربت من حوالى 250 مليار دولار سنويا.