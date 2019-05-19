شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتم قتلك رقميا وهل يعد مسح بياناتك جريمة يعاقب عليها القانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى أى مدى ستنهار حياتك إذا تم حذفك من كل الأنظمة الإلكترونية، فتخيل أن تفقد هويتك الإلكترونية بالكامل، ربما تكون فكرت من قبل فى اختفاء حساباتك على فيس بوك وإنستجرام وتويتر وسناب شات، ولكن ماذا لو لم يتوقف الأمر على ذلك، ماذا لو تم محو كل صورة رقمية لم تقم بطباعتها، وكل بريد إلكتروني وكل رسالة واتس آب سبق أن أرسلتها أو تلقيتها، وتم إزالة كل ما يتعلق بحساباتك البنكية، وكل التفاصيل التي تخزنها الحكومة رقميًا عنك، وكذلك سجلات جواز السفر وسجلات المواليد وحالة الهجرة والسجلات الصحية وسجل الانتخابات وغيرها من السجلات الالكترونية التى تشير إليك.

عندما تفكر فى كمية الوثائق فى حياتنا اليومية التى يتم التقاطها في شكل رقمي، تعلم جيدا أنك رقم مسجل داخل سجلات إذا تم إزالتها فسيتم القضاء على وجودك فى هذا العالم ولعل هذا المفهوم هو ما يشير إلى القتل الرقمى، وما نتساءل بشأنه قانونيا فى مختلف دول العالم، فهل يعد هذا الأمر جريمة إذا ارتكبه أحد فى حقك؟

وفقا لما ذكرته موقع "مترو"، قال فينت سيرف، نائب رئيس شركة جوجل، "ماذا يحدث إذا كان شخص ما قد خطط لهجوم مستهدف على شخص لإزالته، أن يمحو حياته الرقمية فى ضربة واحدة، يصبح هذا الشخص بدون وثائق، أو عديم الجنسية، أو مفلسًا دون أي سجل في السكن أو العمل أو التواجد في السجل الانتخابي"، مضيفا " هل يمكن اعتبار هذا جريمة قتل؟ أو يحاكم الجانى بتهمة قتل خطأ؟ أم هو شيء آخر تماما؟"

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فيما يقول البروفيسور ديفيد ويلسون، الأستاذ الفخري لعلم الإجرام بجامعة برمنغهام سيتي، "أن تكون في العصر الحديث هو أن تكون عبارة عن رقم مسجل رقميا، لذلك فإن مستقبل القتل هو القضاء على شخص رقميا"، مؤكدا أن هذا الأمر خطير وفقط بعد أن تحدث حادثة واحدة كذلك، سيجد أن المخالفين الآخرين سيستغلون فرصًا مماثلة للقيام بذلك ما لم يكون هناك استعداد حقيقي لإيقاف هذا الأمر.

والفكرة الأسوء أنه لا يوجد صفة قانونية محددة لهذا الأمر، فهناك نوعان من الجرائم الإلكترونية، الجرائم المعتمدة على الإنترنت والتي لا يمكن أن توجد إلا عند استخدام الأجهزة الرقمية لاستهداف الأجهزة الرقمية الأخرى، والجرائم التي يتم تمكينها عبر الإنترنت والتي تعتبر جرائم تقليدية مثل الاحتيال أو السرقة التى تم تمكينها بواسطة الأجهزة الرقمية.

وأخبرت ريبيكا هيرولد، الخبيرة فى خصوصية المعلومات "لقد قُتل أشخاص بالفعل عن طريق الخطأ رقمياً وتسبب ذلك في مشاكل لهم"، مضيفة " في شركة تأمين كبيرة، تمكن الهاكرز من تغيير هوية شخص ما من كونه على قيد الحياة إلى موته، وعندما حاول هذا الشخص الاستفادة من مزايا التأمين الصحي الخاصة بهم، قيل له لا، لا يمكنك الحصول عليها لأننا نرى هنا أنك ميت".

أين يتناسب هذا مع القانون؟ يتحدث القانون الفيدرالي عن الاحتيال والاعتداء عبر الكمبيوتر في الولايات المتحدة، وقانون إساءة استخدام الكمبيوتر في المملكة المتحدة عن توجيه العنف من خلال الآلة، وهناك إشارة إلى اتخاذ إجراءات إذا تعرض أحد الأفراد للأذى ولكن لا يوجد نص لحذف بيانات الشخص من السجلات الإلكترونية، وكذلك لا يوجد فى باقى الدول نص قانونى واضح لمثل هذه الجريمة الخطيرة.