شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تحول الخضراوات لمصدر طاقة.. اعرف قصة ساعة البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين الاختراعات الكثيرة التى يتم ابتكارها يوما عن الآخر، كان اختراع ساعة البطاطس فى عام 1983 من جانب ويليام أ. بورست، والتى تعد من أغرب الابتكارات على الإطلاق، التى نقدم تفاصيلها.



ساعة البطاطس

ووفقا لما ذكره موقع "whoinventedit"، كان الدافع وراء هذه الأداة الذكية مجرد محاولة مساعدة بورست لابنة زوجته في مشروع علمي، حيث تذكر بعض تجارب الفيزياء فى المدرسة الثانوية عندما تم إنشاء بطارية عن طريق إدخال عقدين من المعدن فى بطاطس، ولكن فى هذه المرة فكر بورست في تكرار تلك التجربة مع إضافة جهاز يعمل بالكهرباء يمكن أن يعمل على شحنة صغيرة من الطاقة التي ستنتجها بطارية البطاطس.

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واستقر بورست على الساعة الرقمية، لكنه أدرك أنها ستتطلب طاقة أكبر من طاقة بطارية بطاطس واحدة، ولتضخيم الشحنة المراد توصيلها إلى الساعة، قرر توصيل أكبر من ثمرة بطاطس، وكان بالفعل قادرًا على تشغيل ساعة رقمية عن طريق سحب الكهرباء من اثنين من البطاطس.



ساعة البطاطس

وتم التوصل إلى هذا الابتكار الذى اشترت حقوقه إحدى الشركات التكنولوجية، التى قامت بتصنيع الساعة لديها وتوزيعها، حيث شمل الابتكار على اثنين من حبات البطاطس مع مسامير وسلكان نحاسيان قصيران الطول و3 أسلاك توصيل.