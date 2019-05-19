شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. تعرف على هنرى سيلى مخترع مكواة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكواة الملابس التى تستخدمها شبه يوميا قبل ارتداء ملابسك ولولاها لكنت تبدو بمظهر غير منظم، هى أمر مهم فى حياتنا جميعا، لذلك يجب تقديم امتنان كبير للشخص الذى ابتكر المكواة، والذى نتحدث عنه فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "الجندى المجهول".

ووفقا لما ذكره موقع " Whoinventedit" ابتكر المكواة أحد سكان نيويورك الذى يسمى هنري و. سيلي عام 1882، والذى ولد في ريتشفيل بكنتاكي، في 2 يوليو 1854، ودرس الرياضيات بعدد من الجامعات العالمية فى ذلك الوقت، حيث عمل على العديد من براءات الاختراع كانت أبرزها هذه المكواة الكهربائية.

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هنرى مخترع المكواة



وعلى عكس معظم الموديلات الحالية، كان من المعروف أن أول عدد قليل من المكواة التى تم تصنيعها منذ سنوات كانت تستخدم قوس الكربون، حيث تم استخدام هذا لإنشاء الحرارة اللازمة للمساعدة فى الضغط على الملابس بدقة، ولكن كانت هذه الطريقة غير آمنة لضغط الملابس.

ونظرًا لوجود أسئلة حول سلامة هذه الأجهزة فى البداية، فقد ظهر نموذجًا آخر في عام 1892 المقاومة الكهربائية للمساعدة في إنتاج الحرارة، وبعد بضع سنوات، تم تقديم نسخة أخرى وهى المكواة الكهربائية البخارية.