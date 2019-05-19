تكنولوجيا: العثور على هياكل عظمية وحلى ذهبية عمرها 2500 عام فى استراخان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الباحثون على تل يحتوى على هياكل عظمية تعود لنبلاء سارمتيان فى قرية نيكولسكوى فى منطقة استراخان ورأس حصان ومجموعة حلى ذهبية.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فوجاء هذا الاكتشاف بعد تعثر أحد المزارعين فى وعاء من البرونز، والذى قاد علماء الآثار إلى التل المدفون به الجثث منذ 2500 عام.
وقال سيرجى موروزوف رئيس منطقة استراخان: "نحمد لله على هذا الاكتشاف، نستطيع الآن معرفة ما حدث فى فجر الحضارة ".
رأس الحصان
وأوضح المزارع "رستم موداييف" أنه كان يحفر فى الأرض عندما عثر على الوعاء البرونزى، ثم قام بتسليمه للسلطات، قبل أن يعود علماء الآثار إلى الموقع لإجراء التنقيب الكامل.
وكشفت الحفريات حتى الآن عن وجود 3 مقابر تحتوى على هياكل عظمية وأدوات منزلية وأسلحة وحلى وهذا يجعل العلماء يرجحون أنها من سلالة نبيلة، ويحاول العلماء فى الفترة القادمة اكتشاف الموقع بصورة أوسع نظراً لأنه متعدد الطبقات ومن الممكن وجود حفريات وهياكل عظمية أخرى.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يعثر فيها على اكتشافات من القرن السادس قبل الميلاد، حيث أنه منذ حوالى 30 عامًا اكتشفت مدافن مشابهة لهذه فى قرية كوسيكا القريبة، بما فى ذلك قبر الملك سارماتيان.
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