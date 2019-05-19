شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض القرصنة السياسية بنسبة 95٪ منذ عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قرصنة النشطاء أو ما يسمى بـ"القرصنة السياسية" فى فضاء الانترنت بنسبة 95% منذ عام 2015، وذلك وفقا لبيانات شركة IBM للبرمجيات، التى توضح أن القراصنة من النشطاء انخفضوا بنسبة 95 % منذ عام 2015، حيث انخفض عدد الاختراقات التابعة لهم من ذروتها بواقع 35 حادثًا معروفًا إلى حادثين فقط في عام 2018، بالإضافة إلى صفر في الأشهر القليلة الأولى من عام 2019.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فمن بعد سقوط مجموعة قراصنة "‬أنونيموس‮"‬ Anonymous، والجهود المستمرة من جانب هيئات إنفاذ القانون، انخفضت عمليات الاختراق.

وكانت Anonymous مسؤولة عن 45 % من هذه الهجمات، لكن المجموعة بدأت في الانهيار في عام 2016 بعد حصولها على بيانات سياسية تم العبث بها.

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وقالت بيانات IBM إنه تم إجراء 62 عملية اعتقال على الأقل في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا منذ عام 2011، كما تحول بعض الهاكرز البارزون أيضا لمخبرين، وتآكلت المجموعات من الداخل.

فيما حذرت IBM من أن هذا لا يعني بالضرورة وضع حد لاختراق النشطاء، وقالت الشركة على الأرجح إنها حالة من الهدوء فقط.

ويمكن أن تؤدي الظروف السياسية وإعادة التنظيم بسرعة إلى العودة مرة أخرى، وهناك أيضًا تلميحات إلى أن بعض الهجمات الأخيرة كانت شديدة مثل الحملة ضد حكومة الإكوادور عقب اعتقال جوليان أسانج، وبغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء هذه الهجمات يجب أن تكون فرق الأمن على استعداد دائم.