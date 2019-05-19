شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة جديدة للمريخ تعكس أحوال المواسم على الكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت وكالة ناسا للفضاء صورة جديدة لسطح المريخ، والتى تبدو فى غاية الغرابة حيث تصور حركة الكثبان الرملية الدائرية على الكوكب الأحمر.



صورة ناسا الجديدة لسطح المريخ

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تدور الكثبان الرملية المريخية حول السطح وهى مغطاة بثاني أكسيد الكربون والغبار في هذه الصورة الجديدة الاستكشافية من كوكب المريخ.

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وتم التقاط الصورة بواسطة كاميرا HiRISE المختصة بالتصوير عالي الدقة في المدار، وتعد الصورة هي الأولى فى سلسلة جديدة من الصور التي سيستخدمها الباحثون لدراسة تغير العمليات الموسمية على المريخ.

جدير بالذكر أن اكتشافات ناسا مؤخرا لظروف كوكب االمريخ المناخية والخاصة بالتربة عديدة، ومنها إيجاد أدلة على وجود مياه على الكوكب.