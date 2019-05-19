شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تنشئ نموذجا أوليا لصاروخ "ستار شيب" فى ولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل شركة SpaceX أن تؤدي المنافسة الودية الصغيرة ما بين أكثر من موقع لتصميم سفينة الفضاء ستار شيب التابعة لها إلى تحسين النسخة الأخيرة من النموذج الأولى، حيث قامت الشركة بالفعل ببناء نموذج أولى مصغر للمركبة التي تضم 100 راكب فى منشأة جنوب تكساس، وحاليا تقوم بأعمال تصنيع وتطوير مماثلة في منشأة بولاية فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" فقال إيلون موسك مؤسس SpaceX الرئيس التنفيذي للشركة، "SpaceX تقوم بإنشاء مراكز منافسة متزامنة من منشآت Starship في بوكا تشيكا بتكساس، وكيب كانافيرال بفلوريدا".

وقال في تويتة أخرى: "كلا الموقعين سينتج العديد من صواريخ ستار شيب، وهذه مسابقة لمعرفة الموقع الأكثر فاعلية، وقد تكون الإجابة كلاهما".

وأضاف فى تويتة أخيرة: "يجب تبادل الأفكار التي اكتسبها فريق ما مع الفريق الآخر، لكن الفريق الآخر غير ملزم باستخدامها".

وصُممت المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لنقل الناس من وإلى القمر والمريخ والوجهات البعيدة الأخرى، لكن الهدف الحقيقى لنظام النقل الفضائى هو المريخ، حيث قال موسك عدة مرات على مر السنين إنه أسس SpaceX في المقام الأول لمساعدة البشرية على الوصول للكوكب الأحمر.