كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Facebook يريد أن يعرف من هم أفضل أصدقائك
متابعة-سنيار: تقوم الشبكة الاجتماعية بتعديل خوارزمية تغذية الأخبار لمحاولة إظهار المزيد من المشاركات من أقرب أصدقائك، وللقيام بذلك تتبع الشركة نهجا جديدا حيث تطالب المستخدمين بالتعريف بأفضل أصدقائهم.
لقد حاول Facebook دائمًا التنبؤ بأصدقائك المقربين من خلال النظر إلى إشارات مثل من تتفاعل معهم في أغلب الأحيان، ولكن مع التغيير، ستبدأ الشركة في توجيه سؤال صريح للأشخاص عن أفضل أصدقائهم ودمج المعلومات في تصنيفاتهم.
وكتب فيس بوك في بيان “لقد بدأنا في استقصاء آراء الأشخاص على Facebook لنطلب منهم إدراج الأصدقاء المقربين منهم.
وقالت الشركة إن التغيير يهدف إلى تحسين الصلة وأنه “لا يعني بالضرورة أنك سترى المزيد من المحتوى من الأصدقاء”.
لكن التحديث يقول الكثير عن كيفية تفكير Facebook في مستقبل تغذية الأخبار، ففي الشهر الماضي، عرضت الشركة تطبيقا وموقعا أعيد تصميمهما يركز بشكل أقل على موجز الأخبار من أجل إظهار المزيد من المحتوى من المجموعات والقصص، وقال مارك زوكربيرج مرارا وتكرارا إنه يعتقد أن مستخدمي Facebook يتجهون بشكل متزايد نحو مشاركة المزيد من المحتوى الخاص والسريع الزوال.
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