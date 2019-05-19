كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BEAT 20” جهاز تعقب معدل ضربات القلب القابل للارتداء

متابعة-سنيار: قد يهتم الرياضيون والمهنيون وعشاق الأداء الرياضي الذين يبحثون عن متتبع موثوق لمعدل ضربات القلب استنادا إلى تقنية ECG، بجهاز BEAT 20 الجديد الذي تم إطلاقه عبر كيك ستارتر هذا الأسبوع وقام بإنشائه فريق صغير من المطورين المقيمين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

“BEAT 20” هي شاشة خالية من الأسلاك، يمكن ارتداؤها، تعتمد على تقنية استشعار ECG، القادرة على توليد رسم بياني لإيقاع القلب، وتعرض معدل ضربات القلب الديناميكي، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، ومعدل ضربات القلب المستمر على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على أقصى قدر من الراحة بالإضافة إلى الدقة الفائقة، ويقدم تدبيرا عمليا لتقييم شدة التمرين والإدارة الصحية اليومية.

وقال مطورو الجهاز: “ينبض القلب بحوالي 2.5 مليار مرة خلال متوسط ​​العمر، مما يدفع ملايين الجالونات من الدم إلى كل جزء من الجسم، وتتسارع نبضاته وتتباطأ لتلبي حاجتك المتغيرة للأكسجين نظرا لأن أنشطتك تختلف على مدار اليوم، ويختلف معدل ضربات القلب “الطبيعي” من شخص لآخر، ولكن ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل غير عادي أو انخفاض معدل ضربات القلب إلى الحد الأقصى قد يدل على زيادة خطر الاصابة بالقلب.

جهاز BEAT 20 متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 47 جنيهًا أو 60 دولارا تقريبا، مما يوفر 31٪ من التوفير من سعر التجزئة الموصى به، والذي سيصبح ساريا بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر يوليو 2019.