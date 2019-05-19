شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أمريكا.. جوجل تبدأ توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار بفنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "وينج" وهي شركة تابعة لألفابيت الشركة الأم لجوجل، عمليات تسليم الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار بواحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان وهي فنلندا، ابتداء من بالشهر المقبل.

سيتم تسليم الشحنات التجريبية في منطقة فوساري بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، وستقوم بتوصيل عدد من المنتجات المختلفة، بما فى ذلك المعجنات الفنلندية الطازجة، وكرات اللحم ومجموعة من الوجبات والوجبات الخفيفة الأخرى التي يمكن توصيلها فى دقائق.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيمثل دخول "وينج" إلى فوساري خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة لـلشركة، فى اختبار أداء الطائرات بدون طيار فى المناطق الحضرية.

وفقًا لموقع البلدية على الويب الخاص بفوسارى، تضم المنطقة حوالى 37000 شخص وتمتد على مساحة ستة أميال مربعة تقريبًا - حوالي 15 كيلومترًا.

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بالنسبة إلى وينج، من المحتمل أن تكون اختباراتها التجريبية في فنلندا بمثابة مقياس لمدة نجاح مرحلة البداية فى الولايات المتحدة، فخلال الشهر الماضى أجرت "وينج" أول عملية توصيل تجريبية باستخدام بدون طيار لبدء عمليات التسليم في فرجينيا.

واعتبرت هذه التجربة، التى تنبأ بها "جاى ميركل" المدير التنفيذى لتكامل نظام الطائرات بدون طيار الشهر الماضى، خطوة مهمة للطائرات بدون طيار التجارية فى الولايات المتحدة، حيث كان المنظمون بطيئين فى السماح باستخدام واسع النطاق.

وفقًا لتقرير من بلومبرج، ستبدأ وينج تنفيذ عمليات التسليم في مدينتين في ولاية فرجينيا - Blacksburg و Christiansburg - حيث تقوم بإعداد تفاصيل عمليات الشركة، سيبدأ بالشراكة مع الشركات المحلية لتوصيل المنتجات إلى تلك المناطق.

على الرغم من اعتماد وينج من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، تقول الشركة إنها ستعمل مع الحكومات المحلية لتحديد مكان وكيفية نشر طائراتها بدون طيار.

كما تلقت وينج إذنًا من المنظمين فى أستراليا ممن بدأوا السماح للتسليم العام من الشركة في أبريل.