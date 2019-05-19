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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أزمة البلاستيك وصلت لفين.. ماذا حدث للجزر التى ألهمت تشارلز داروين؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة التلوث البلاستيكى تزداد يوما عن الآخر حتى الآن أصبحت تطمس العلامات الموجودة فى حياتنا التى ألهمت من قبل العلماء فى التوصل إلى نظرياتهم وكتابة مؤلفاتهم العلمية، هذا ما حدث بجزر كوكوس الاستوائية الخصبة التى ألهمت العالم تشارلز داروين وأشار إليها فى كتبه، حيث إنها غارقة الآن بـ 414 مليون قطعة بلاستيكية، بما فى ذلك 373000 فرشاة أسنان.
نفايات الجزيرة
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأصبحت الجزر الاستوائية التى ألهمت تشارلز داروين فى كتابه الأول مغطاة بالكامل تقريبًا في 414 مليون قطعة من البلاستيك.
وكانت جزر كوكوس قبالة ساحل أستراليا، التى اشتهرت بجمالها بمثابة محطة مهمة فى رحلة عالم الأحياء فى عام 1836، ومع ذلك، فإن الجزر أصبحت الآن محاطة بالقمامة، بما فى ذلك ملايين القطع البلاستيكية وعشرات من زجاجات المياه ومئات الآلاف من فرش الأسنان.
جزر كوكوس
وقام علماء من جامعة تسمانيا بجمع مواد من البلاستيك والزجاج والخشب والمعادن من 25 شاطئًا فى سبع جزر على مساحة 110 أمتار.
وكان حوالى 25% من النفايات التى تم جمعها عبارة عن مواد بلاستيكية يمكن التخلص منها، بما فى ذلك الحقائب وفرشاة الأسنان، وتقع جزر كوكوس النائية والمعروفة أيضًا باسم جزر كيلينج بين أستراليا وسريلانكا فى المحيط الهندى.
جزر كوكوس
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