شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. "جاك ما" مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية الصنيى على بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر موقع التجارة الإلكترونية "على بابا" الصينى ، واحد من أشهر مواقع التجارة الإلكتروينة فى العالم، حيث استطاع "جاك ما" مؤسس الموقع من إنشاء امبراطورية عملاقة فيما يتعلق بمجال التجارة الإلكترونية، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه.

جاك ما :

ولد "جاك ما" فى 15 أكتوبر 1964 فى مدينة "هانجتشو" الصينية، وهو يمتلك مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت وأول رجل أعمال صينى آسيوى يظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية، كما شغل منصب الرئيس التنفيذى سابقا لمجموعة على بابا التى أنشأها وتملك كذلك الموقع التجارى على إكسبريس، وذلك قبل تقاعده سنة 10 مايو 2013 .

نشأته :

أظهر فى سن مبكرة رغبة قوية فى تعلم اللغة الإنجليزية لدرجة أنه حسب قوله "كان يركب دراجته كل صباح لمدة 45 دقيقة متجهاً صوب فندق قريب لإرشاد الأجانب مجاناً حول المدينة والتحدث معهم بغية ممارسة وإتقان لغته الإنجليزية"، وعلى الرغم من فشله فى إمتحانات القبول مرتين، إلا أنه تخرج أخيراً من كلية هانغتشو للمعلمين، عام1988 حاصلا على درجة البكالوريوس فى اللغة الإنجليزية، ليصبح فيما بعد محاضراً فى اللغة الإنجليزية والتجارة الدولية بجامعة هانغتشو ديانزي.

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كان يرى أن مهنة التدريس ستكون مستقبله، فعمل مدرسا للغة الإنجليزية قبل تأسيس على بابا فى 1999، فيما أسس شركته الأولى بعد أن أدرك قيمة الإنترنت وأهميته، وبدأها بعشرين ألف دولار حصل عليهم من التبرعات، كما أسس بعدها شركة على بابا للعمل فى التجارة الإلكترونية ومنافسة eBay، وهذه الشركة كانت نقطة تحول وساعدته فى أن يصبح أغنى رجل فى الصين.

جاك ما يكتب رسالة لموظفى وعملاء "على باب" لتوضيح خطة تقاعده

بحلول عام 2014 وصلت ثروة مؤسس ورئيس شركة على بابا إلى 21 مليار دولار، كما أعلن خلال تصريحات سابقة وفى تلميح للتقاعد إنه يريد أن يتبع خطى مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، أحد أهم الأشخاص الذين كرسوا حياتهم للأعمال الخيرية فى العالم.