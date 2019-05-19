جوجل تستخدم جيميل لتعقب كل شيء تشتريه من الإنترنت

اكتشف موقع “سي إن بي سي” CNBC الأمريكي أن شركة جوجل تحتفظ بقائمة لجميع المشتريات التي يجريها المستخدمون عبر الإنترنت، ما دام المستخدم يستعمل عنوان البريد الإلكتروني الخاص به على جيميل في إتمام عمليات الشراء.

ووجد الموقع أنه يمكن لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل الوصول إلى قائمة بجميع المشتريات، التي أجروها على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي تلك الصفحة تقول الشركة: “يمكن فقط رؤية مشترياتك”، مع التأكيد على الخصوصية بالقول: “إن جوجل تحمي خصوصيتك وأمنك”.

ومع أن جوجل تذكر في تلك الصفحة أنه يمكن حذف عمليات الشراء بثلاث خطوات فقط، إلا أن الأمر يستغرق أكثر من ذلك. وتتضمن تلك الصفحة معلومات توضح كون عملية الشراء موجودة في حساب جيميل، حيث يمكن رؤية الرسالة التي تضمنت معلومات الشراء، وبحذف تلك الرسالة تُحذف عملية الشراء من السجل.

وتقول جوجل إنها تتعقب عمليات الشراء عن طريق الطلبات المقدمة باستخدام خدماتها الأخرى، مثل: “جوجل إكسبرس” Google Express، ومتجر “جوجل بلاي، بالإضافة إلى مساعدها الرقمي Google Assistant.

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وقال متحدث باسم جوجل: إن الصفحة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على عرض وتتبع مشترياتهم، وحجوزاتهم، واشتراكاتهم. وأضاف في بيان يوم الجمعة: إننا لا نستخدم أي معلومات من رسائلك على جيميل لعرض الإعلانات، ويشمل ذلك إيصالات البريد الإلكتروني، والتأكيدات التي تظهر على صفحة الشراء”.

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يُشار إلى أن شركة جوجل سعت في الآونة الأخيرة إلى تعزيز حضورها في مجال التسوق الإلكتروني، إذ أعلنت قبل أيام عن إحداث تغييرات على خدمة التسوق Google Shopping، كما أعلنت أنها سوف تبدأ في وقت لاحق من العام الحالي، بعرض الإعلانات على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث التابع لها، على الهواتف الذكية.