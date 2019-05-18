شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يبدأ تطوير عملات رقمية تنافس "البيتكوين" سرا فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون فيس بوك أقرب قليلاً إلى إطلاق عملات رقمية افتراضية خاصة به، وذلك لتتمكن من إرسالها إلى أصدقائك، وأفادت التقارير أن عملاق الشبكات الاجتماعية قد أنشأ شركة فى سويسرا للتركيز على المدفوعات و blockchain ، وهى تقنية تشغل العملات المشفرة مثل البيتكوين.

وذكرت وسائل الإعلام السويسرية، أن عملة فيس بوك الإلكترونية سترتبط بالدولار الأمريكى، وبالتالى يمكن أن تظل مستقرة على عكس عملة البيتكوين التى بدأت فى الانهيار فى عام 2017.

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فيسبوك

وأشارت التقارير إلى أن فيس بوك أنشأ شركة تحمل اسم Libra Networks فى جنيف قبل عدة أسابيع، مشيرة إلى أن Libra هو اسم مشروع الشبكة الاجتماعية الداخلى للعملة الرقمية.

وقال التقرير إن الشركة السويسرية مملوكة لشركة Facebook Global Holdings II فى أيرلندا ، وستركز على تطوير البرامج والأجهزة للوظائف المتعلقة بالعملات مثل المدفوعات و blockchain والتحليلات والبيانات الضخمة وإدارة الهوية.

ورفض فيس بوك التعليق، لكن التقرير يتبع قصة من صحيفة New York Times فى فبراير الماضى مفادها أن فيس بوك كان لديه فريق مؤلف من 50 شخصًا يعملون على عملة الشركة الافتراضية لاستخدامها عبر الشبكة الاجتماعية وعلى تطبيق واتس اب التابع لها.