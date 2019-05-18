تكنولوجيا: جوجل تجلب الثيم المظلم لتطبيق Google Keep

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة جوجل في دفع الثيم المظلم إلى المزيد من التطبيقات، حيث رصد Android Police إضافة النمط المظلم في تطبيق جوجل الذي يعرف بGoogle Keep.

أصبح الثيم المظلم أحد السمات الرئيسية للكثير من التطبيقات والصفحات في الآونة الأخيرة، لما يقدم من مميزات في رؤية أوضح في الإضاءة المنخفضة بشكل خاص، إلى جانب ميزة توفير البطارية في الهواتف المميزة بالشاشات AMOLED.

ومن المقرر أن يأتي تحديث Android Q بميزة نشر وتطبيق الثيم المظلم في نطاق أوسع، إلا أن جوجل مستمرة في دفع الثيم المظلم لمزيد من التطبيقات، حيث أكد موقع Android Police على أن الثيم المظلم ينطلق إلى تطبيق جوجل الذي يعرف بGoogle Keep.

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ويعد تطبيق Google Keep أحد تطبيقات جوجل المستخدمة لتدوين قوائم للملاحظات، مثل قائمة للتسوق على سبيل المثال، أو لقطة سريعة يتم إلتقاطها وتخزينها في التطبيق لوقت لاحق وما إلى ذلك من ملاحظات يمكن تسجيلها داخل التطبيق لمشاركتها أو الرجوع إليها في أي وقت.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة الثيم المظلم في الإصدار 5.19.191.07 من تطبيق Google Keep على منصة الأندوريد، حيث يمكن تمكين الثيم المظلم من خلال إعدادات التطبيق.

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