تسريبات Google Pixel 4 XL تعدنا بهاتف رائع يمزج بين جمالية التصميم وقوة العتاد

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهرين أو نحو ذلك، كان هناك تسريب قيل بأنه للهاتف Google Pixel 4 XL القادم من شركة جوجل. في الواقع، هو تسريب غير مؤكد إذا جاز التعبير، فهو عبارة عن رسم تخطيطي يستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل، ولكن نحن أحببنا ما يقترحه هذا التسريب، وهذا ما دفع العديد من المصممين لإنشاء صور حاسوبية مميزة تستعرض لنا كيف قد يبدو هذا الهاتف في الحياة الواقعية.

في الحقيقة، بغض النظر عن التصميم، فهناك ثلاثة أشياء رئيسية أخرى جعلت هذه التسريبات مثيرة جدًا للإهتمام. في البداية، التسريبات لمحت إلى أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لإحتواء الكاميرا الأمامية المزدوجة، وهذا ما يعني أن شركة جوجل قررت التخلص في الهاتف Google Pixel 4 XL من القطع القبيح إذا جاز التعبير الذي رأيناه في الهاتف Google Pixel 3XL والذي أزعج العديد من المستخدمين. وبالتالي، إستخدام الثقب بدلاً من القطع سمح لشركة جوجل بجعل الشاشة تغطي أكبر قدر ممكن من الواجهة على غرار سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الأحدث من شركة سامسونج.

التغيير الثاني الأكثر إثارة للإهتمام في الهاتف Google Pixel 4 XL هو إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الخلف ونقله إلى الشاشة مما يجعل مهمة الوصول إليه أسهل في الهاتف الجديد. أما بخصوص التغيير الثالث الرئيسي في الهاتف Google Pixel 4 XL، فهو إستخدام كاميرتين في الخلف بدلاً من كاميرا واحدة فقط. وفي حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، فسوف يكون Google Pixel 4 XL في الواقع هو أول هاتف ذكي من شركة جوجل يضم أكثر من كاميرا واحدة في واجهته الخلفية.

هذا التسريب ليس فريدًا من نوعه أو شديد الروعة، ولكن ما يجعله مثيرًا للإهتمام إلى حد ما هو حقيقة أنه يكشف لنا عن حدوث تغيير مهم في الإستراتيجية التي إتبعتها شركة جوجل في سوق الهواتف الذكية خلال السنوات الثلاثة الماضية. من المعروف عن شركة جوجل أنها تهتم بالبرمجيات أكثر من العتاد في هواتف Google Pixel الخاصة بها، ولكن يبدو أنها ستغير هذه الإستراتيجية في الجانب المتعلق بالعتاد هذا العام.

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في الحقيقة، نظام التشغيل في هواتف Google Pixel يعتبر رائعًا، وإذا كان لنا أن نحكم، فنحن سنقول بأن نظام الأندرويد المستخدم في هواتف جوجل هو الأفضل بالمقارنة مع جميع هواتف الأندرويد الأخرى، فهو يمتاز بالسرعة والسلاسة والإستقرار، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعتاد، فلا تزال شركة جوجل متخلفة عن الركب، فهي تستخدم تقريبًا نفس العتاد في هواتفها الذكية كل عام بحيث تكتفي بترقية المعالج فقط وبعض الأشياء الأخرى، ولكن التسريبات الأخيرة تقترح بأن شركة جوجل تعتزم تغيير ذلك حرفيًا مع الجيل الرابع من هواتف Google Pixel.

نظام التشغيل في هواتف Google Pixel قوي لدرجة أنه يستطيع تحمل ضغط العتاد الضعيف المُستخدم، وتملك الشركة برنامج رائع للكاميرا، فضلا عن العديد من ميزات الذكاء الإصطناعي المميزة، وواجهة مستخدم نظيفة، ولكن العتاد ليس بذلك القدر من الروعة، فالعديد من الأشخاص في العصر الراهن لن يحبذوا فكرة إستخدام هاتف ذكي يضم 4GB فقط من الرام، وقطعًا قبيحًا في الشاشة، وكاميرا واحدة في الخلف، وذقن كبير، فضلا عن تقنية شحن بطيئة، وخصوصا وأن شركة جوجل تطلب أسعار مرتفعة نسبيًا مقابل هواتفها الذكية علمًا أن هناك شركات أخرى تطلق هواتف ذكية متقدمة من حيث العتاد بأسعار مماثلة أو أقل. وبالتأكيد، البرمجيات وحدها لا تكفي لإقناع المستهلكين بدفع 700$ لشراء الهاتف Google Pixel 3 XL على سبيل المثال.

فلسفة جوجل في السوق بحاجة إلى التغيير على الفور، فلا يمكنك بيع هاتف ذكي بالإعتماد على البرمجيات فقط، فيجب عليك الدخول في حرب العتاد أيضًا، فجميع الشركات الأخرى قررت الرفع من تنافسيتها في الجانب المتعلق بالعتاد كذلك، وبعض هذه الشركات قامت بعمل رائع في هذا الجانب. وبالتالي، إذا قدمت أداء قوي في الجانب المتعلق بالعتاد أيضًا، فأنت ستفوز بالتأكيد وخصوصًا إذا كان أداؤك في الجانب المتعلق بالبرمجيات جيدًا كذلك. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل وصلت إلى مرحلة أدركت فيها أنه لا يمكنها الإعتماد فقط على البرمجيات، وإنما الجمع بين العتاد والبرمجيات.

حسنًا، نحن نأمل أو بالأحرى نحن متأكدون من أن هذا العام سيكون هو العام الذي سنرى فيه عتاد قوي من شركة جوجل في هواتف Google Pixel. وبسبب ذلك، نجد أن هناك العديد من الأشخاص المتحمسون لرؤية الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، وخصوصًا وأن التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن Google Pixel 4 XL على الأقل سيأتي بتصميم مميز. وفي حالة إذا كانت هذه التسريبات صحيحة حقًا، فهذا يعني أن هناك تغيير كبير سيحصل لهواتف Google Pixel هذا العام.