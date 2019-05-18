ألقي نظرة على هذه الطبقة الخلفية الشفافة للهاتف OnePlus 7 Pro والتي تعرض لنا الكاميرا المنبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - عاد إلينا اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything على اليوتيوب مع فيديو جديد للهاتف OnePlus 7 Pro، ولكن هذه المرة بدلاً من إخضاعه لإختبارات التعذيب إذا جاز التعبير، فإنه يعطيه مظهرًا جديدًا. في الواقع، هو قام بإزالة اللوحة الخلفية الزرقاء وإستبدالها بلوحة أخرى شفافة.
والنتيجة مثيرة للغاية، فهي سمحت لنا بإلقاء نظرة على البطارية والمعالج واللوحة الأم وآلية الكاميرا المنبثقة. ومع ذلك، فإن عملية تخصيص الواجهة الخلفية للهاتف مرهقة، وتتطلب أدوات معينة، ومسدس حراري والكثير من الصبر. تحقق من الفيديو أدناه لإلقاء نظرة على الطبقة الخلفية الشفافة للهاتف OnePlus 7 Pro، ولكننا ننصحك بشدة بعدم تجربة ذلك بنفسك.
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