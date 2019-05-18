شبكة إنستاجرام تضيف القصص إلى القسم Explore

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر قسم Explore على شبكة إنستاجرام مكانًا رائعًا لإكتشاف المحتوى الجديد على الشبكة من الحسابات التي لا تتابعها. ووفقا للشركة، فإنه يتم إستخدام قسم Explore من قبل أكثر من 50 في المئة من الحسابات على إنستاجرام كل شهر. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت إنستاجرام اليوم عن تصميم جديد لتبويب Explore. أضافت أيضًا القصص إلى التبويب مع هذا التحديث الأخير الذي يتماشى مع هدف الشركة المتمثل في تسهيل مهمة إستكشاف مقاطع الفيديو والصور والمنتجات والقصص كذلك الآن على المستخدمين.

إنتقل إلى تبويب Explore الآن وسترى شريط تنقل جديد يحتوي على إختصارات لـ IGTV و التسوق بالإضافة إلى قنوات المواضيع التي تثير إهتمامك، مثل الطعام أو السفر. التصميم الجديد يضع IGTV و Shop في مقدمة الشريط ليكون من السهل الوصول إليها.

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أصبحت تجارب IGTV و Shopping غامرة أكثر. القصص تحظى بشعبية كبيرة على إنستاجرام حيث يتم إستخدامها من قبل أكثر من 500 مليون شخص كل يوم. ستقوم إنستاجرام الآن بتمييزها في قسم Explore أيضًا.

ستعرض الشبكة المعاد تصميمها القصص، وبنفس الطريقة التي يوصي بها تبويب Explore بالمنشورات إستنادًا على إهتماماتك، سيوصي الآن بالقصص أيضًا. سيتم طرح هذا التغيير تدريجيًا لجميع مستخدمي إنستاجرام خلال الأسابيع القادمة.