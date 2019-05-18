الهاتف Redmi 7A يظهر في موقع هيئة الإتصالات الصينية مع تصميم مألوف

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة Xiaomi بتقديم نسختين مختلفتين من هاتفها المتدني مع Redmi 6 و Redmi 6A الأقل تكلفة. تتميز الهواتف بتصميم مشابه مع وجود إختلافات على مستوى الكاميرات والمعالج. لقد رأينا بالفعل شركة Xiaomi تقوم بإطلاق الهاتف Redmi 7، والآن يشاع بأن الشركة الصينية تستعد لإطلاق الهاتف Redmi 7A الذي ظهر للتو في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA تحت الإسم الرمزي M1903C3EC.

تمامًا مثلما حدث مع الهاتفين Redmi 7 و Redmi 7A في العام الماضي، فالهاتف Redmi 7A سيحصل على نفس تصميم الهاتف Redmi 7، ولكن مع التضحية ببعض الجوانب لخفض السعر. وإنطلاقًا من الصور، يمكننا أن نرى بأن الواجهة الخلفية للهاتف مصنوعة من البلاستيك غير اللامع وتضم كاميرا واحدة فقط بدلاً من الكاميرتين المتواجدتين في الهاتف Redmi 7.

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في الواجهة الأمامية نلاحظ تواجد شعار Redmi في الذقن. لا تزال المواصفات غير مضافة إلى موقع هيئة الإتصالات الصينية، ولكن يمكننا أن نتوقع معالج أقل قوة ومن المحتمل أن نرى إنخفاضًا على مستوى الذاكرة. سعر الهاتف Redmi 7 العادي مع 2GB من الذاكرة العشوائية و32GB من الذاكرة الداخلية هو 115 دولار أمريكي، ولكننا لا نعرف بعد إلى أي حد سيكون الهاتف Redmi 7A رخيصًا.