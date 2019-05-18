التحديث الأحدث للهاتف Samsung Galaxy A50 يقوم بتحسين أداء الكاميرا و WiFi

فاطمة أيت طالب - دبي - إتضح أن سلسلة هواتف Galaxy A Series 2019 الجديدة تحظى بشعبية كبيرة جدًا، فقد نجحت في كسر 5 ملايين وحدة مباعة في الهند وحدها، ولهذا السبب فإن شركة سامسونج حريصة على الإهتمام بهواتفها الذكية جيدًا. وفي الشهر الماضي، حصل الهاتف Galaxy A50 على أول تحديث له عبر الهواء والذي جلب معه بعض التحسينات للكاميرا ولمستشعر بصمات الأصابع، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل.

أما بخصوص التحديث الجديد الذي حصل عليه الهاتف Galaxy A50 اليوم، فهو يحمل البنية رقم A505FDDU1ASE2، ويجلب معه المزيد من التحسينات للكاميرا و WiFi، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر الآن في الهند ويبلغ حجم 154 ميجابايت، ولكنه مؤهل ليصل للمزيد من المناطق في قادم الأيام. ويبقى الشيء الأساس في هذا التحديث هو تحسين الإستقرار العام للهاتف، لذلك لا تتوقع أي تغييرات كبيرة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.