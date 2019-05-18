شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. إيطاليا تحقق مع جوجل والاتحاد الأوروبى يهدد فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتداء من إعلان الاتحاد الأوروبى بأن تفكيك فيس بوك يعد بمثابة حل أخير لحل الأزمة، مرورا بخضوع جوجل للتحقيقات فى إيطاليا، وصولا إلى تسليط تقرير جديد الضوء على معاناة فيس بوك فى العثور على مواهب شابة تقبل العمل به، بعد فضائحه المتكررة، شهد اليوم الكثير والكثري من القضايا المهمة، التى نسلط عليها الضوء فى الحصاد التالى.

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