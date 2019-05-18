علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. إيطاليا تحقق مع جوجل والاتحاد الأوروبى يهدد فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتداء من إعلان الاتحاد الأوروبى بأن تفكيك فيس بوك يعد بمثابة حل أخير لحل الأزمة، مرورا بخضوع جوجل للتحقيقات فى إيطاليا، وصولا إلى تسليط تقرير جديد الضوء على معاناة فيس بوك فى العثور على مواهب شابة تقبل العمل به، بعد فضائحه المتكررة، شهد اليوم الكثير والكثري من القضايا المهمة، التى نسلط عليها الضوء فى الحصاد التالى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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