تكنولوجيا: صور.. لقطة نادرة لنيزك سقط فوق الأشجار فى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت ظاهرة غريبة من نوعها لم تحدث فى المعتاد، حيث سقطت صخرة صغيرة من الفضاء عبارة عن نيزك مشتعل عبر سماء ميشيجان، وتمكن النيزك من الوصول لمستوى قريب من الأشجار قبل أن يحترق فى الجو، وذلك صباح اليوم السبت، حيث لقطه أحد المشاهدين للحدث، وهو كال باوسون الذى وصف تجربته قائلا: "هذه تجربة مدهشة لرؤية نيزك مباشرة".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أكد باوسون أن النيزك كان أكبر بكثير مما يبدو فى الصور، واصفا تجربته "اعتقدت فى بداية الأمر أنها كانت طائرة قادمة من الأشجار، لكنها كانت تسير بسرعة كبيرة للغاية بالنسبة للطائرة، وبحلول الوقت الذى أدركت ما كان عليه كان قد تلاشى مباشرة على الطريق".
النيزك
وتحدث مشاهد الشهب عادة عندما تقترب صخرة الفضاء من الأرض وتدخل الغلاف الجوى للأرض، ولكنه بمجرد أن يصل إلى الغلاف الجوى تتبخر الصخرة وتحترق، مما ينتج عنه سلسلة من الضوء في سماء الليل، ولكنها أقتربت من الأشجار فى هذه المرة.
النيزك
جدير بالذكر أن هناك وابل شهب يسمى "دلتا أكواريدز" سيضرب الأرض قريبا ويتسبب فى هذا المظهر الرائع قريبا في مساء يوم 28 يوليو، حيث يتوقع أن يكون هناك ما يصل إلى 20 نيزكا فى الساعة.
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