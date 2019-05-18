واكد المركز "حصول الفيسبوك ماسنجر Facebook Messenger على المركز الثاني، ثم جاء بعده تطبيق TikTok والفيسبوك ثم الانستغرام على التوالي".
وبين المركز ان "شركة الفيسبوك حصلت على اربع مراتب من بين الخمسة الاولى لان تطبيق الواتساب والفيسبوك والماسنجر والانستغرام كلها تعود ملكيتها لها".
واضاف المركز أن "ان يوتيوب حصل على المركز السابع، والسناب شات على المركز العاشر، اما تويتر فقد حصل على المركز التاسع عشر"، مشيراً الى أن "تطبيق TikTok حصل على المرتبة الاولى بعدد بلغ 33 مليون عملية تحميل في متجر App Store ، وحصل تطبيق WhatsApp على المركز الاول في متجر Google Play بعدد بلغ 199 مليون عملية تحميل".
كانت هذه تفاصيل خبر الواتساب يتصدر التطبيقات الاكثر تحميلاً في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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