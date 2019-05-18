شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء البريطانية تشجع المواطنين على إحياء الذكرى الـ50 لـ"أبوللو 11" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشجع مجلس أبحاث الفنون والإنسانيات AHRC ووكالة الفضاء البريطانية المواطنين البريطانيين على إحياء ذكرى مركبة أبوللو 11، عن طريق الكشف عن ذكرياتهم المتعلقة بأهم اللحظات فى القرن العشرين وهى هبوط مركبة أبوللو 11 على سطح القمر.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فوفرت AHRC ووكالة الفضاء موقع moonlandingmemories.com لاستقبال مشاركات المواطنين وذكرياتهم بخصوص هذا الحدث، وأتاحت لهم أيضاً مشاركة ذكرياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام هاشتاج moonmemories.



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القمر



ويمكن أن تتضمن المشاركات صورة محببة لعائلة متجمعة حول التليفزيون؛ سجل قصاصات من الصحف؛ أو سرد شخصي لكيفية قيام هبوط القمر بتشكيل عمل فنى أو كيف أدى إلى شغف بالخيال العلمى.

وسيتم اختيار مجموعة من مشاركات الجمهور وعرضها فى العشرين من يوليو، تزامنا مع الاحتفال بمرور 50 عاما على خطوات نيل أرمسترونج وباز الدرين على سطح القمر.