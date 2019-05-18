شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة مذهلة لمجرة انقسمت جزئين وسط النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تلسكوب هابل الفضائى صورة مذهلة عن مجرة مضاءة مع نجوم، وبدلا من دمار المجرة المعروفة باسم NGC 4485، دفعها اللقاء الوثيق مع الأجسام الكونية إلى إنتاج جيل جديد من النجوم والانقسام لجزئين.



المجرة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، توضح وكالة ناسا للفضاء أن الجانب الأيمن من المجرة اشتعلت فيه النجمة، حيث يظهر فى عدد كبير من النجوم الزرقاء الشابة والسدم الوردية، فيما يبدو الجانب الأيسر سليما.

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كما أن هناك بقعة الصفراء المتوهجة فى أسفل الصورة، والتى تشير إلى المجرة الأكبر NGC 4490، التى يُعتقد أنها حلت بجانب المجرة NGC 4485 من ملايين السنين، ولكنها بعد هذه الحوادث أصبحت على مسافة 24000 سنة ضوئية، وقد خلقت قوة الجاذبية بينهما بقع تموج من الغاز العالى الكثافة والغبار داخل كلتا المجرات.



المجرة

وأثار هذا النشاط موجة من تكوين النجوم، وقالت وكالة الفضاء: "هذه المجرة مثال قريب على نوع نشاط السيارات الكونية الذى كان أكثر شيوعًا منذ مليارات السنين عندما كان الكون أصغر وكانت المجرات أقرب إلى بعضها البعض".