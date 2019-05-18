تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق هاتف vivo Z5x بتصميم ثقب الشاشة وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة على خطط شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Z قريباً، حيث يأتي هاتف vivo Z5x بتصميم ثقب الشاشة وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يأتي هاتف vivo Z5x كما يظهر في الصورة المسربة بتصميم ثقب الشاشة ليدعم إطارات أنحف في تصميم الهاتف كما يأتي بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي من الشاشة.

بينما أشارت التسريبات أيضاً إلى أن هاتف vivo Z5x يدعم قدرة بطارية تصل إلى 5000 mAh، إلا أن التسريبات لم تأتي على ذكر تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف vivo Z5x يأتي بترقية في المعالج الذي يدعم هاتف Z3x حيث جاء الهاتف بمعالج Snapdragon 660 لذا من المتوقع أن يضم هاتف vivo Z5x رقاقة معالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة Funtouch 9.

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