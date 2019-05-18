تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y3 بكاميرة ثلاثية وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً الآن عن هاتف vivo Y3 الذي يضم رقاقة معالج Helio P35 مع بطارية بقدرة 5000 mAh، والذي ينطلق بسعر يبدأ من 216 دولار.

إصدار أخر من الهواتف المتوسطة المقدمة من شركة Vivo ينطلق إلى الأسواق الصينية، حيث يأتي هاتف vivo Y3 بشاشة LCD مميزة بحجم 6.35 إنش، مع دقة عرض 1544 في 720 بيكسل، مع أبعاد 19.3:9 حيث تشغل الشاشة نسبة 89% من إطار الهاتف.

كما يتميز هاتف vivo Y3 برقاقة معالج Helio P35 مع واجهة Funtouch OS 9 ونظام تشغيل Android Pie، هذا إلى جانب ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

وتقدم Vivo إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية لهاتف vivo Y3، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة وفتحة f/2.2، ومستشعر 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 ويدعم عمق التصوير، من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل في نتوء waterdrop في الشاشة.

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ويأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف، كما يدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه، مع مساعد Jovi الإفتراضي، كما يأتي الهاتف بنمط الألعاب يعرف بGame Cube.

أيضاً مع بطارية الهاتف المميزة بقدرة 5000 mAh تقدم Vivo شاحن مميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يأتي الهاتف بمنفذ microUSB.

هاتف vivo Y3 ينطلق بألوان الوردي والأزرق Peacock، وأيضاً أزرق Ink، على أن يتوفر الهاتف بسعر 216 دولار، أو 217 دولار على متجر vivo الرسمي على شبكة الإنترنت.

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