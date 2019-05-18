Oppo تكشف لنا عن التصميم والمواصفات الرئيسية للهاتف Oppo K3 قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Oppo K3 الذي من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه يوم 23 مايو تم إدراجه مؤخرًا على الموقع الرسمي للشركة مما أكد لنا تصميمه وبعض من مواصفاته التقنية الرئيسية.
وفي الجانب المتعلق بالتصميم، فالهاتف Oppo K3 يبدو وكأنه مزيج من Realme X و Oppo Reno، فهو يضم كاميرا أمامية تنبثق من وسط الإطار العلوي للجهاز على غرار الهاتف Realme X، ويضم واجهة خلفية مع كاميرتين في الوسط على غرار الهاتف Oppo Reno.
وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فقد أكدت لنا شركة Oppo بالفعل أن الهاتف Oppo K3 سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710. والآن، أكدت لنا الشركة الصينية كذلك أنه سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع. وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Oppo K3 سيأتي كذلك مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X، وذاكرة داخلية من نوع UFS 2.1، كما أنه سيأتي مع وضع الألعاب Game Boost 2.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأخضر والأزرق.
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