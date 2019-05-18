فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 16S في الشهر الماضي، والآن تتطلع شركة Meizu إلى تقديم نسخة منخفضة التكلفة من هذا الهاتف تُطلق عليها إسم Meizu 16Xs. سوف يتميز الهاتف بتصميم مشابه لنظيره المرتفع التكلفة على الرغم من حقيقة أن الهاتف Meizu 16Xs سيضم شاشة بإطار أكبر قليلاً. وبالنسبة لتصميم الواجهة الخلفية، فسوف يكون مماثلاً لتصميم الهاتف Meizu 16X الذي تم إصداره في العام الماضي.
يبدو أن الهاتف Meizu 16Xs سيحمل الإسم الرمزي M926Q، وسيواصل الإعتماد على لغة تصميم Meizu التي تستخدم شاشة خالية من القطع أو الثقب مع إطار صغير في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. وسيضم الإطار العلوي للشاشة أيضًا كاميرا أمامية جنبًا إلى جنب مع سماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى.
في الواجهة الخلفية، نرى ثلاث كاميرات بوضعية عمودية مع فلاش LED. لا تزال المواصفات الدقيقة غير متوفرة على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، ولكن الشائعات تقول بأن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.
تم إطلاق الهاتف Meizu 16X في العام الماضي بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي، لذلك نتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Meizu 16Xs الجديد بسعر مماثل أو بسعر مقارب في أسوأ الأحوال.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب الهاتف Meizu 16Xs القادم من شركة Meizu من قبل هيئة الإتصالات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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