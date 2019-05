الهاتف Motorola One Vision سيصل إلى الصين في الشهر المقبل تحت إسم Motorola P50

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، تم إطلاق الهاتفين Motorola One و Motorola One Power في الصين تحت الأسماء Motorola P30 Play و Motorola P30 Note، ويبدو أن شركة موتورولا قررت إستخدام إستراتيجية التسمية هذه في هذا العام كذلك. الهاتف Motorola One Vision الذي تم الإعلان عنه في الأونة الأخيرة تأكد رسميًا الآن أنه سيشق طريقه إلى الصين تحت إسم Motorola P50 بعدما قامت شركة موتورولا للتو بنشر صورة تؤكد ذلك في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

إذا كنت تتساءل لماذا قررت شركة موتورولا تخطي الإسم Motorola P40 والذهاب مباشرة إلى الإسم Motorola P50، فهذا راجع إلى كره الشعب الصيني للرقم 4، فهم يعتبرونه رقمًا غير محظوظ.

للتذكير، الهاتف Motorola One Vision أو بالأحرى Motorola P50 يضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى، وكاميرتين في الخلف، كما أنه يضم إطار مصنوع من المعدن وطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش البسيطة في الأمام والخلف.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 15W بإستخدام الشاحن TurboPower Charger.

Advertisements

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تضم عدسة بفتحة 1.7 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، كما أنها تدعم تقنية Quad Bayer التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية الوضوح في البيئات المنخفضة الإضاءة بدقة 12 ميغابكسل.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Motorola One Vision الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام الأندرويد الخام نظرًا إلى أنه يعتبر جزءًا من مبادرة Android One، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الدائري الموجود في الخلف. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف Motorola P50 في الصين في شهر يونيو المقبل بسعر 335 دولار أمريكي، وهو نفس السعر الذي تم به عرض الهاتف Motorola One Vision للبيع.