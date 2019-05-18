فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كانت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تشوق لقدوم هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل منذ فترة يدعى Redmi Note 7S. تم عرض بعض الصور الملتقطة بهذا الهاتف يوم أمس، والآن لدينا أول صورة لهذا الهاتف والتي تم نشرها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi في الهند.
يبدو الهاتف Redmi Note 7S مطابقًا من حيث التصميم للهاتف Redmi Note 7 الحالي، ولكنه سيكون متوفرًا بلون جديد وهو الأحمر. الواجهة الخلفية للهاتف ستضم كاميرا مزدوجة على غرار الهاتف Redmi Note 7 الحالي بإسثتناء أن الكاميرا الأساسية في حالة الهاتف Redmi Note 7S ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مستشعر بدقة 5 ميغابكسل.
وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series إستطاعت هذا الأسبوع تخطي حاجز 2 مليون وحدة مباعة في الهند، وهذا ما يثبت أنها تعتبر من بين الهواتف الأكثر شعبية في البلاد. ومن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Note 7S يوم الإثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تستعرض لنا الهاتف Redmi Note 7S، وسيضم كاميرا أساسية بدقة 48MP لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.