شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستثمر 575 مليون دولار بشركة بريطانية لتوصيل الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أمازون الانضمام إلى معركة توصيل الوجبات السريعة ببريطانيا، من خلال الاستثمار فى خدمة توصيل الطعام Deliveroo.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استثمرت الشركة مبلغ 575 مليون دولار (451 مليون جنيه إسترليني) لمساعدة شركة Deliveroo البريطانية على التوسع أمام منافسيها.

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وقالت Deliveroo إن الاستثمار سيسمح لها بتطوير قاعدتها التقنية ونظام الذكاء الاصطناعى، وإطلاق مساحات المطبخ الخاصة بها التى يمكن تأجيرها لصانعى المواد الغذائية

وبعد تمويل أمازون، يصبح المبلغ الإجمالى الذى جمعته Deliveroo حتى الآن نحو 1.2 مليار جنيه إسترلينى (1.53 مليار دولار) من عدد كبير من المستثمرين.

وأوضح ويل شو مؤسس Deliveroo والرئيس التنفيذى للشركة إن الاستثمار سيمكن المجموعة من توسيع نطاق وصولها وتطوير تكنولوجياتها ومتابعة الابتكارات مثل إطلاق مطابخها الخاصة التى يمكن تأجيرها للمطاعم لتلبية الطلب.

وقال شو: "كانت أمازون مصدر إلهام شخصياً لى وللشركة، ونتطلع إلى العمل مع هذه المنظمة المهووسة بعملاؤها".