شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الأزرق يظهر بالسماء اليوم.. اعرف أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم اليوم ظاهرة نادرة الحدوث وهى القمر الأزرق ، وبالرغم من أن الاسم يوحى بأن القمر سيظهر بلون أزرق، إلا أن هذا ليس صحيحاً حيث يرمز الاسم للقمر الكامل الساطع الذى يظهر كل عدة سنوات، بالإضافة إلى حقيقة أنه هو الثالث من أربعة أقمار كاملة في هذا الموسم.

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ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فسيظهر القمر الأزرق اليوم الساعة الساعة 10:11 بتوقيت القاهرة مع رؤيته بصورة أوضح فى المناطق قليلة التلوث، ويحدث اكتمال القمر عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعني أن وجهه مضاء بالكامل.

يذكر أنه فى وقت سابق كانت القبائل الأمريكية الأصلية تسمى هذا القمر ب Full Flower Moon بسبب ظهوره فى الربيع، ومن المرجح حدوث تلك الظاهرة مرة أخرى بحلول أغسطس 2021.