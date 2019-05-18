المصرية للاتصالات: إلغاء فترة السماح للإنترنت الأرضي.. والراوتر لن يصبح مجاني

شيماء شلبي- القاهرة 24

أكد مصدر بالشركة المصرية للاتصالات “we”، أنه لم يتم إلغاء فترة السماح الممنوحة لعملاء التليفون الأرضي، كما تردد مؤخرا، مشيرًا إلى أن فترة السماح الملغية تخص مشتركي الإنترنت المنزلي حيث ستنقطع الخدمة وقت استحقاق الفاتورة تلقائيا في حالة عدم تجديد الاشتراك.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الشركة ألغت بداية الشهر الجاري فترة السماح التي كانت تتيح خلالها للعميل تجديد اشتراك خدمات الإنترنت المنزلي الشهرية وتصل لمدة 5 أيام من موعد بدء استحقاق الفاتورة الجديد، وسيتم إيقاف الخدمة تلقائيا مع...