شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش تكييفات تانى.. باحثون يطورون جهاز ذكى للحفاظ على حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت مجموعة من العلماء جهاز ذكى جديد يمكنه الحفاظ على درجة حرارة الجسد، فهو قادر على العمل لأكثر من ثماني ساعات، وتخفيض درجة حرارة ال جلد

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يقول مخترعوه إنه حل أبسط من التدفئة المركزية أو تكييف الهواء، والذى يغير درجة حرارة مبنى بأكمله للحفاظ على راحة عدد قليل من الناس، مما يتسبب بالضيق والإزعاج للمحيطين به.

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الجهاز من الداخل

ويعمل هذا الجهاز الذى يشبه شارة القيادة باستخدام السبائك الحرارية - وهي المواد التي تستخدم لإنشاء فرق في درجة الحرارة- والمحصورة بين صفائح موصلة للحرارة ومتصلة ببطارية صغيرة.

تم اختبارهذا الجهازعلى شخص واحد في درجات حرارة تتراوح من 22 إلى 36 درجة مئوية، بينما بقت حرارة جسده عند 32 درجة مئوية.



مكونات الجهاز

وقال البروفيسور تشن، الذي قاد الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "هذا النوع من الأجهزة يمكن أن يحسن من درجة الحرارة الشخصية سواء كنت مسافرًا في يوم حارأو كنت تشعر بالبرد الشديد في مكتبك، وإذا كان ارتداء هذا الجهاز قد يجعلك تشعر بالراحة في نطاق درجة حرارة أوسع، فلن تحتاج إلى خفض درجة الحرارة في فصل الصيف أو زيادةتها في فصل الشتاء".