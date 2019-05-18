تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف OPPO A9x بمستشعر 48 ميجا بيكسل وسعر 290 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Oppo مؤخراً أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة OPPO A9x، الذي ينطلق في أسواق الصين في 21 من مايو بسعر 290 دولار.
ينطلق هاتف OPPO A9x بشاشة LCD مميزة بحجم 6.53 إنش وتصميم نتوء waterdrop في الشاشة، كما يتميز الهاتف بجودة عرض Full HD بلس.
أيضاً يضم هاتف OPPO A9x رقاقة معالج Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 9 Pie وواجهة ColorOS.
ويأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدساتf/1.7، ومستعر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير مع فتحة عدسات f/2.4، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء الشاشة بمستشعر 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.
قدرة البطارية في الهاتف تصل إلى 4020 mAh، كما يأتي بشاحن بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0 بقدرة 20W، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف، على أن يتوفر بإختيارين في الألوان هما الأسود والأبيض الثلجي بسعر 290 دولار.
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