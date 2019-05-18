تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن إصدار خاص من هاتف Galaxy S10 بلس لدورة الألعاب الأولمبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري مؤخراً عن إصدار خاص من هاتفها المميز Galaxy S10 بلس يأتي بشعار دورة الألعاب الأولمبية قبل إنطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في اليابان في 2020.

إصدار جديد خاص من هاتف Galaxy S10 بلس يقدم من شركة سامسونج في مجموعة هواتف صيف 2019، والذي تستهدف به دورة الألعاب الأولمبية مع شعارها الخاص الذي يظهر في الجهة الخلفية للهاتف.

بالتأكيد لن تكون هذه المرة الأولى التي نشهد فيها إصدار خاص من سامسونج للألعاب الأولمبية، حيث قدمت Galaxy Note8 Olympic Editionفي عام 2018، بينما جاء Galaxy Note 3 Olympic Edition في 2014، وهاتف Galaxy S7 edge Olympic Edition في 2016، حيث تعد شركة سامسونج راعي رسمي للدورة الأولمبية حتى 2028.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy S10 بلس في الإصدار الخاص بالدورة الأولمبية باللون الأبيض مع شعار دورة الألعاب الأولمبة لطوكيو في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يقدم الهاتف مع إصدار خاص من سماعة Galaxy Buds صمم أيضاً للدورة الأولمبية.

يذكر أن هذا الإصدار من هاتف Galaxy S10 بلس لن يختلف عن مواصفات الإصدار الرئيسي من الهاتف، حيث يأتي بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، مميزة بجودة عرض QHD بلس.

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كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android Pie.

الكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy S10 بلس تضم مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل ثنائي البيكسل، مع فتحة عدسات ثنائية، مستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة مع زاوية عرض 123 درجة، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات Telephoto.

كما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 10 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي البطارية بقدرة 4100 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، ويدعم أيضاً تقنية الشحن المعاكس PowerShare، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار في اليابان بدءاً من شهر يوليو بسعر 1000 دولار.

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