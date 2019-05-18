الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A9x مع كاميرا أساسية بدقة 48MP، وبطارية تدعم الشحن السريع

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم قامت شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة محسنة من الهاتف Oppo A9 الذي أطلقته في الشهر الماضي تدعى Oppo A9x. والتغيير الكبير هنا هو الكاميرا الرئيسية التي حصلت على مستشعر أفضل بدقة 48 ميغابكسل مكان المستشعر القديم الذي تبلغ دقته 16 ميغابكسل والذي رأيناه في الهاتف Oppo A9.

الإختلاف الآخر بين Oppo A9 و Oppo A9x الجديد يكمن في البطارية. كلا الهاتفين يأتيان مع بطارية بسعة 4020mAh، ولكن الهاتف Oppo A9x الجديد يأتي مع الدعم لتقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0، وهي التقنية التي كانت مفقودة في الهاتف Oppo A9 الحالي.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo A9x، فهي ظلت على حالها من دون تغيير بحيث لا يزال يضم شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Oppo A9x الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.

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عمومًا، الهاتف Oppo A9x الجديد سيكون متاحًا للشراء إبتداء من 21 مايو في الصين باللونين الأخضر والأسود، وبسعر 2000 يوان صيني وهو ما يعادل 289 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.