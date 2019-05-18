الهاتف OnePlus 7 Pro يحصل بالفعل على أول تحديث له، ويجلب معه مجموعة من التحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم الثلاثاء الماضي، قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيصبح متاحًا للشراء في غضون أيام قليلة في بعض المناطق وفي غضون أسابيع في بعض المناطق الأخرى.

الآن إذا كنت تخطط لشراء الهاتف OnePlus 7 Pro في الأيام القليلة القادمة، فلا تتفاجأ عندما تقوم بتشغيل الهاتف وتجد بأن هناك تحديثًا في إنتظارك لتقوم بتحميله وتثبيته، فقد إتضح اليوم أن شركة OnePlus قامت فعلاً بإطلاق أول تحديث لهاتفها الرائد الجديد يبلغ حجمه حوالي 125 ميجابايت.

ووفقا للتقارير، فهذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل من شركة جوجل، ويضيف ميزة جديدة إلى شاشة OnePlus Laboratory تدعى “DC dimming”، وهي الميزة التي تسمح بضبط تيار الطاقة المتجه إلى الشاشة ويقلل من الوميض في حالة السطوع المنخفض. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك بعض التحسينات للكاميرا، وإضافة بعض الميزات إلى وضع اللعب، فضلا عن دعم VoLTE و VoWiFi في تايلاند، وتحسين تجربة التمرير لتصبح أكثر سلاسة.

إذا كنت من المحظوظين الذين نجحوا بالفعل في الحصول على الهاتف OnePlus 7 Pro، فتوقع أن يظهر هذا التحديث على جهازك إذا لم يكن قد ظهر بالفعل. إذا كنت تخطط للحصول على الهاتف في المستقبل القريب، فسوف تجد هذا التحديث بإنتظارك بمجرد تشغيل وإعداد الهاتف.