الإعلان عن لعبة Minecraft Earth، وهي تساعدك على بناء عالمك في الواقع المعزز

فاطمة أيت طالب - دبي - للإحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، تم إطلاق نسخة الواقع المعزز من لعبة Minecraft على الأجهزة المحمولة. وكما هو الحال مع لعبة Pokemon Go، فإن هدف Minecraft Earth هو السماح لك بتجربة العالم الخارجي في بيئة الواقع المعزز من خلال هاتفك. ستحصل على حرية تامة في بناء الهياكل، وجمع الموارد والتعبير عن إبداعك في عالم Minecraft الكلاسيكي الرائع.

ستركز اللعبة على التعاون وستسمح للعديد من اللاعبين بالعمل سويًا لتحويل تجربة ألعاب الواقع المعزز التقليدية الأحادية التفكير إلى بيئة مبتكرة متعددة اللاعبين. وسيتمكن اللاعبون من إنشاء إبداعاتهم في أي زمان ومكان وبأحجام مختلفة ثم نقلها تقريبًا إلى أي مكان يرونه مناسبًا في العالم الحقيقي. بمجرد إسقاطها، سيتمكن اللاعبون الآخرون من رؤية وإستكشاف تصاميم أصدقائهم.

إلى جانب بناء الهياكل الكلاسيكية، ستقدم لعبة Minecraft Earth ما تطلق عليه المغامرات الديناميكية والتي تعتبر بمثابة مهام قصيرة حيث يمكنك إما التعاون أو المضي قدمًا بمفردك لإكمال المهام الصغيرة. يتم توليد هذه المهام تلقائيًا وتكون فريدة من نوعها لذلك كلا المغامرتين لا تشبهان بعضهما البعض. تعتمد اللعبة على بيانات Open Street Map يتم التعامل معها بواسطة نظام السحابة Microsoft Azure لتوليد المواقع القابلة للعب.

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من المقرر أن يتم إطلاق النسخة التجريبية المغلقة من لعبة Minecraft Earth في وقت لاحق من هذا الصيف على منصتي الأندرويد و iOS في الولايات المتحدة الأمريكية. يجري العمل على إطلاق النسخة العالمية من هذه اللعبة قبل نهاية هذا العام. يمكن للقاطنين في الولايات المتحدة الأمريكية الإشتراك في النسخة التجريبية إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.