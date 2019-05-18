سامسونج تكشف النقاب عن Galaxy S10+ Olympic Games Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كانت شركة سامسونج راعية للألعاب الأولمبية منذ العام 1998، ولديها صفقة لرعاية الألعاب الأولمبية إلى غاية العام 2028. ولدى الشركة الكورية الجنوبية تقليد يتمثل في إطلاق نسخة خاصة من هاتفها الرائد الأحدث خلال كل دورة من الألعاب الأولمبية.

هذا العام، قررت شركة سامسونج إطلاق نسخة الألعاب الأولمبية من الهاتف +Galaxy S10. النسخة البيضاء البلورية من الهاتف +Galaxy S10 حصلت على شعار الألعاب الأولمبية التي ستُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020 في واجهتها الخلفية إلى جانب شعار شركة الإتصالات اليابانية NTT DoCoMo. وعلاوة على ذلك، فهذه النسخة الخاصة من الهاتف +Galaxy S10 تأتي كذلك مع سماعات Galaxy Buds خاصة.

خذ بعين الإعتبار أنه سيتم إنشاء 10 آلاف وحدة فقط من الهاتف Galaxy S10+ Olympic Games Edition إعتبارًا من أواخر شهر يوليو المقبل. NTT DoCoMo هي الشريك الحصري في اليابان وتطلب 1000$ مقابل كل وحدة من Galaxy S10+ Olympic Games Edition. ولحد الآن، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه النسخة الخاصة من الهاتف +Galaxy S10 ستكون متاحة خارج اليابان، ولكن هناك إحتمال كبير أن لا يحدث ذلك.

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بالمناسبة، ستقدم شركة سامسونج أيضًا محتوى خاصًا مرتبط بالألعاب الأولمبية. في الماضي، أطلقت الشركة تطبيقات خاصة وبث بعض الأحداث الرياضية في الواقع الإفتراضي. وفي حالة إذا كنت فضوليًا، فإليك مجموعة سريعة من هواتف سامسونج السابقة التي حصلت على الإصدارات الأولمبية الخاصة : Galaxy Note 2012 و Galaxy Note 3 و Galaxy S7 Edge و Galaxy Note 8.