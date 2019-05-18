Oppo قد تعمل على هاتف ذكي آخر مزود بكاميرا ذات آلية دوارة

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر الهاتف Oppo N3 الذي تم إصداره لأول مرة في العام 2014؟ لقد كان هاتفًا ذكيًا فريدًا من نوعه بفضل الكاميرا ذات الآلية الدوارة. الآن، يبدو أن شركة Oppo تبحث مرة أخرى في إمكانية إطلاق هاتف ذكي آخر يضم كاميرا ذات آلية دوارة.

تقدمت الشركة الصينية بطلب للحصول على براءة إختراع لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO، وهي براءة الإختراع التي تقوم بتصور هاتف ذكي مزود بآلية دوارة مماثلة لتلك التي رأيناها بالأمس في الهاتف Asus Zenfone 6، ولكن بدلاً من إستخدام الكاميرا المزدوجة العادية، فهي تضم كاميرا أخرى على الجانب الآخر.

Advertisements

يمكن إستخدام كلا الكاميرتين لإلتقاط صور السلفي واللقطات العادية، ويمكنك ضبطها يدويًا إذا لزم الأمر. ومع ذلك، لم يتم توضيح أي شيء آخر في براءة الإختراع، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن براءة الإختراع هذه تم تقديمها بالأمس فقط، لذلك سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تحولها شركة Oppo إلى حقيقة.