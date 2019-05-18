شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون ذكاءً اصطناعيًا قادرًا على الإحساس بالخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الذكاء الاصطناعى متقدمًا جدًا فى السنوات الأخيرة، لدرجة أن قيادة السيارات ذاتية القيادة على الطرق لم تعد أمرا بعيد المنال، ولكن على الرغم من قدراتها الحالية، هناك شىء واحد لدى البشر لا يتمتع به الذكاء الاصطناعى وهو الخوف.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تساعد الاستجابات الفسيولوجية التى يقودها الخوف، البشر على اتخاذ قرارات حاسمة والبقاء على قدميهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف مثل القيادة.

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فى دراسة جديدة، اعتمد باحثو شركة مايكروسوفت على هذه الفكرة لتحسين مهارات صنع القرار فى السيارات ذاتية القيادة، فى محاولة لتطوير آلات تتعلم بشكل أسرع وتسبب أخطاء أقل.

لتعليم الذكاء الاصطناعى الشعور بالخوف، استخدم الباحثون أجهزة استشعار النبض لتتبع إثارة الناس أثناء استخدام جهاز محاكاة القيادة، ثم تم تغذية هذه الإشارات إلى الخوارزمية لمعرفة المواقف التى أدت إلى ارتفاع نبض الشخص.

وفقًا للباحثين، فإن تعليم الخوارزمية متى يشعر البشر بالقلق فى حالات معينة، يمكن أن يكون بمثابة دليل لمساعدة الآلات على تجنب المخاطر.