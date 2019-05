شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع جوجل من استخدام سجل مشترياتك على الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لأحدث التقارير، فإن جوجل يمكنها بسهولة معرفة كل ما تقوم بشراءه عبر الإنترنت من خلال رسائل التأكيد التى تصل لك على بريدك الإلكترونى التابع لها GMAIL، وذكرت التقارير أنه لا يوجد طريقة لحذف هذه المشتريات من البريد الوارد فى Gmail أو صفحة المشتريات بخلاف إزالة كل إدخال على حدة.

ولكن يمكنك منع جوجل من الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها فى المنتجات والخدمات التى توفرها لك، ولكن إذا قررت إزالة هذه الميزة، على سبيل المثال، فلن تتمكن من طرح أسئلة مساعد على مساعد حول موعد تسليم الحزم.

ولمنع Google من استخدام سجل التسوق الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

- من Google.com، اضغط فوق الزر "إعدادات" فى الزاوية اليمنى السفلى.



- اضغط على خيار Search Settings.

ضمن خيار Private results علم على خيار Do not use private results



ولن يؤدى هذا إلى حذف المعلومات التى خزنتها جوجل بالفعل أو حتى يمنع الشركة من تتبع مشترياتك المستقبلية، ولكنه سيمنع الشركة من استخدام المعلومات الخاصة مثل سجل الشراء فى نتائج البحث والخدمات الأخرى.

وتقول الشركة أيضًا إنها تبحث فى طرق لزيادة تبسيط صفحة الإعدادات الخاصة بها.