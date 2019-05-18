تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، السبت، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف عبدالعال لمصراوي أنه يتوقع أن تبدأ موجة حارة جديدة يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تصل درجات الحرارة في هذه الموجة إلى 43 درجة على القاهرة، بينما تصل إلى 45 درجة مئوية بنهاية الموجة على الوجه القبلي.

وعن نشاط الرياح، أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح ستكون...