شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2.5 مليون مصرى يستخدمون تطبيق TikTok الصينى على هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة عن الدول الأكثر تحميلا لتطبيق TikTok الصينى، وعلى الرغم من أن الهند كانت من أكثر الدول محاربة للتطبيق وسبق وحظرته بسبب المحتوى الإباحى والمقاطع غير المناسبة للأطفال، فإنها كانت الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد تنزيل التطبيق على هواتف مواطنيها بـ41.7 مليون تحميل.



الدول الاكثر تحميلا لتطبيق TikTok

ووفقا لما نشره موقع statista المتخصص فى إحصائيات التطبيقات، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية بـ16 مليون عملية تحميل، ويليها تركيا بأكثر من 7 مليون تحميل لتطبيق TikTok، وكل من روسيا وباكستان حمل مواطنيهم التطبيق 5.9 مليون مرة.

وضمت القائمة أيضا السعودية والمكسك وألمانيا والبرازيل، والمملكة المتحدة، كما جاءت مصر فى المرتبة الـ11 من حيث الأعلى تحميلا لتطبيق TikTok بـ2.5 مليون عملية تحميل، ويليها فرنسا والإمارات وإسبانيا ورومانيا.